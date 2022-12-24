«Мой дом не амбар»: Ксения Бородина в день рождения дочки отказалась исполнить ее главную мечту

Телеведущая Ксения Бородина на этой неделе с шиком отпраздновала седьмой день рождения своей младшей дочери Теоны. Торжество, гости, куча подарков - у девочки было все, чего может хотеть ребенок в свой день рождения.

И все же подписчики Ксении заметили, что ее Теона после дня рождения выглядит грустной. А все потому, что мама не подарила ей минипига - карликовую домашнюю свинью.

Малышка давно мечтала о свинке и упрашивала Бородину купить ей такого необычного питомца. Но Ксения продолжает сопротивляться.

«Мне не жалко 35-50 тысяч на минипига. А кто, простите, ухаживать будет? У нас есть кошка, собака и хомяк. Я в детстве мечтала, чтобы у меня было хоть одно животное. Мой дом не амбар, в конце концов. Поэтому покупайте вы деткам свинок, а мы к вам в гости приедем», - заявила телеведущая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»