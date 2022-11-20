«Хочу! Хочу!»: Ксения Бородина сняла на видео истерику младшей дочки

Телеведущая Ксения Бородина в субботу поделилась со своими подписчиками видео с «трагической» сценой, которую приходится переживать многим родителям.

Дело в том, что ее младшей дочке Теоне очень нравятся поросята. Девочке они кажутся очень милыми, Ксении даже пришлось ей купить вполне реалистичную плюшевую хрюшку. Теона кормит ее, ухаживает за ней и укладывает спать.

Но вот настал момент, когда дочь поняла, что плюшевого поросенка ей мало и она начала просить купить ей настоящего. К счастью, не такого, что через год вымахает в огромного хряка, а маленького - карликовую домашнюю свинью.

«Хочу минипига! Хочу минипига!» - повторяла Теона, сотрясаясь в рыданиях.

Не зная, что делать с этой бедой, Ксения попросила совета у подписчиков. Но сразу предупредила, что покупать свинью не будет.

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