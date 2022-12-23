«То, что остается на утро»: Валерия, Родион Газманов, SHAMAN и Юлианна Караулова поделились планами на новогоднее застолье

Застолье

Застолье. Фото: Global Look Press 

Артисты ни в чем себе не отказывают во время праздника.

Исполнители рассказали, какие блюда предпочитают есть за новогодним столом.

Почти все не могут отказать себе в порции оливье.

«Мы редко его дома встречаем. Наверное, если бы я осталась вот сегодня дома, то сделала бы оливье. Не знаю, почему, люблю салаты, мандарины и смотреть телевизор. Это святое», — призналась Валерия.

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«Любимое блюдо — оливье. Рецептов на самом деле море, но лучше всех его готовит моя мама», — похвастался Родион Газманов. 

«Ой, ну не знаю. Может быть, там курица из духовки? Что-то такое. Вообще, как говорят, самое лучшее блюдо — то, что остается на утро», — рассказал SHAMAN.

Кто точно отличился при выборе любимого блюда на Новый год, так это Юлианна Караулова.

«Мое любимое новогоднее блюдо — это шампанское с малинкой. Самое лучшее!» — призналась певица в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее актриса Катерина Шпица рассказала о своем любимом варианте оливье. 

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