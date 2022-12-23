«То, что остается на утро»: Валерия, Родион Газманов, SHAMAN и Юлианна Караулова поделились планами на новогоднее застолье

Исполнители рассказали, какие блюда предпочитают есть за новогодним столом.

Почти все не могут отказать себе в порции оливье.

«Мы редко его дома встречаем. Наверное, если бы я осталась вот сегодня дома, то сделала бы оливье. Не знаю, почему, люблю салаты, мандарины и смотреть телевизор. Это святое», — призналась Валерия.

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