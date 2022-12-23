В лучших традициях Нового года: Катерина Шпица раскрыла секрет своего любимого оливье

Артистка Катерина Шпица посетила премьеру комедии «Чебурашка». Знаменитость упомянула на ковровой дорожке, как готовит оливье.

Декабрь для большинства звезд – разгар корпоративов и концертов. Не всем удается и подумать об уютном застолье в кругу друзей и родных. Вот и звезде фильма «Пятница» Катерине Шпице некогда было задуматься о предстоящем празднике.

У Катерины Шпицы до 29 декабря одни сплошные съемки. Однако на вопрос о любимых праздничных блюдах на Новый год Катерина нашла время ответить. Шпица обожает оливье и готовит его, как большинство хозяек, с вареной колбасой.

Для кинопремьеры Шпица выбрала наряд из денима и серебристую цепь.