Лишь бы купили: специалист рассказал об уловках продавцов

Магазины

Магазины. Фото: Global Look Press 

Продавцы ухитряются замаскировать рост цен и заставить покупателя отдать деньги за дополнительные товары.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин поделился, как в магазинах наживаются на посетителях. 

Эксперт заявил, что в магазинах часто поваляются фейковые скидки. Также за последние пять лет почти у 80% товаров в заводской упаковке уменьшился вес. При этом стоимость продукта осталась прежней.

«В этом году все чаще используется шринкфлейшн – это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет», – отметил эксперт.

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Еще продавцы любят навязывать гарантийные сертификаты или кредиты, чтобы ничего не смущало покупателя от потенциального приобретения. 

 

Напомним, ранее россиянам назвали три способа сохранения бюджета перед праздниками.

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