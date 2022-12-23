Лишь бы купили: специалист рассказал об уловках продавцов

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин поделился, как в магазинах наживаются на посетителях.

Эксперт заявил, что в магазинах часто поваляются фейковые скидки. Также за последние пять лет почти у 80% товаров в заводской упаковке уменьшился вес. При этом стоимость продукта осталась прежней.

«В этом году все чаще используется шринкфлейшн – это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет», – отметил эксперт.

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Еще продавцы любят навязывать гарантийные сертификаты или кредиты, чтобы ничего не смущало покупателя от потенциального приобретения.