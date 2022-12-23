«Не лишним будет использовать промокоды»: названы три способа сохранения бюджета перед праздниками

Новый год

Новый год. Фото: Global Look Press 

Финансовый аналитик Артем Звездин поделился полезными советами.

Стало известно, как можно сэкономить при подготовке к Новому году.

Аналитик порекомендовал составить точный список покупок, также не нужно готовить огромное количество блюд. Большая часть праздничного стола отправляется в мусорное ведро. А еще специалист не советует пренебрегать скидками в магазинах.

«Статистика говорит, что около 25–35 процентов приготовленного выкидывается в помойку. Конечно, это все неоправданные траты и деньги, которые мы попросту теряем», – отметил эксперт.

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«Не лишним будет использовать промокоды, акции у магазинов и кешбэк. Это позволит сэкономить до пять процентов», – процитировали аналитика vm.ru.

Напомним, ранее россиянам рассказали о том, как правильно украсить елку к Новому году. 

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