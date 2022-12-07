7 декабря состоялась новогодняя дискотека «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», на которой собрались имениты музыканты и певцы. Уже по-традиции свои луки для праздничных съемок звезды продумывают заранее. И на этот раз в числе знаменитостей, которые выделились из толпы, оказалась Люся Чеботина.
На этот раз исполнительница хита «Монако» появилась на розовой ковровой дорожке в черном пушистом мини-платье на тонких бретельках. Она подчеркнула прелести своей фигуры. лук дополнили туфли на высоком каблуке. К слову, Ольга Серябкина выбрала подобный лук тоже в черном цвете, но дополнила его длинными перчатками.
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Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Самое главное достижение в этом году для меня – это выдержать большое количество концертов. Где я только не бывала в этом году», – призналась Люся, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
А вот Анна Седокова добавила гламура в образ. Она облачилась в черную майку и юбку-карандаш с золотыми пайетками. Наряд не смог скрыть ее выпирающий живот. Напомним, что у певицы трое дете, но она не против родить четвертого. Однако пока о беременности артистка не сообщала.
«Хочет провести Новый год в горах, где-нибудь высоко», – поделилась Анна.
Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на Муз-ТВ в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.
Анна Седокова. Фото: соцсети