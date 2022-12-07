На этот раз исполнительница хита «Монако» появилась на розовой ковровой дорожке в черном пушистом мини-платье на тонких бретельках. Она подчеркнула прелести своей фигуры. лук дополнили туфли на высоком каблуке. К слову, Ольга Серябкина выбрала подобный лук тоже в черном цвете, но дополнила его длинными перчатками.

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