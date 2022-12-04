С эффектом тонкой талии: Кети Топурия в струящейся юбке-солнце и топе мятного цвета отметилась на Капри

Кети Топурия выпустила множество песен. Она уже давно стала частью группы «А’Студио». Примечательно, что многие считают артистку иконой стиля. На сцене она регулярно выступает в необычных образах. А в обычной жизни певица носит лаконичные наряды, но которые всегда подчеркивают ее достоинства.
В последнее время Кети часто выступает. Свободное время она посвящает дочке и сыну. Однако летом певица смогла отдохнуть на Капри. В первые дни зимы она опубликовала красочные кадры, сделанные в той поездке.
Топурия любовалась видом на море из окна. Она предстала в топе и юбке-солнце цвета «Тиффани» с бахромой. Наряд позволил ей сделать акцент на талию, создав эффект идеальной фигуры.
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Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Кети. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая загорелая», «Наряд прям волшебный», «Как сказочная принцесса», «Идеальный образ», «Какая вы стройняшка», «Ох, вот это виды», «Какой цвет! Как вам идет этот образ», — стали писать пользователи Сети.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды