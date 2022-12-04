С эффектом тонкой талии: Кети Топурия в струящейся юбке-солнце и топе мятного цвета отметилась на Капри

В последнее время Кети часто выступает. Свободное время она посвящает дочке и сыну. Однако летом певица смогла отдохнуть на Капри. В первые дни зимы она опубликовала красочные кадры, сделанные в той поездке.

Топурия любовалась видом на море из окна. Она предстала в топе и юбке-солнце цвета «Тиффани» с бахромой. Наряд позволил ей сделать акцент на талию, создав эффект идеальной фигуры.

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