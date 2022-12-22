«Всей командой следим, ждем и надеемся»: Собчак высказалась в поддержку фигурантов дела о вымогательствах

Ксения Собчак является одной из самых известных журналисток в России. Она зарабатывает десятки миллионов рублей только на своем YouTube-канале. Телеведущая в этом году оказалась в центре скандала, когда ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали, как и экс-главреда Tatler Ариану Романовскую и журналиста Тамерлана Бигаева.
Примечательно, что их обвинили в вымогательствах. Ксения даже сбежала на несколько недель из страны, так как ее искали правоохранительные органы. А потом она встретилась с Сергеем Чемезовым в офисе госкорпорации «Ростех». После этого телеведущая хранила молчание.
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А вот 22 декабря она впервые за долгое время прокомментировала ситуацию, поддержав фигурантов дела о вымогательстве.
«Сейчас суд будет решать, отпустить ли Кирилла, Тамерлана и Ариана домой.
Мы всей командой следим, ждем и надеемся, что суд беспристрастно все взвесит и вынесет справедливое решение. Kак иначе?» — написала Собчак.
«Двух молодых светских журналистов и молодого интеллигентного рекламщика, которые «предположительно» написали неправильный пост — их же, наверное, тем более можно отпустить? Мы очень надеемся», — добавила она.