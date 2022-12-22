«Всей командой следим, ждем и надеемся»: Собчак высказалась в поддержку фигурантов дела о вымогательствах

Примечательно, что их обвинили в вымогательствах. Ксения даже сбежала на несколько недель из страны, так как ее искали правоохранительные органы. А потом она встретилась с Сергеем Чемезовым в офисе госкорпорации «Ростех». После этого телеведущая хранила молчание.

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А вот 22 декабря она впервые за долгое время прокомментировала ситуацию, поддержав фигурантов дела о вымогательстве.