«Классная погода»: Максим Галкин* показала роскошный сад с поспевшими апельсинами у израильского особняка

Максим Галкин* уже давно стал знаменитым артистом. Он в этом году снова стал давать концерты. Юморист объездил множество стран и даже был в Австралии. А вот его жена Алла Пугачева тем временем переехала в Израиль. Теперь певица там проводить время с детьми Лизой и Гарри. Недавно к Примадонне приехал муж.
Теперь у Галкина* перерыв в гастролях, поэтому теперь посвящает время семье. По всей видимости, именно в Израиле звездная семья отпразднует Новый год. Однако там нет снега, а наоборот — тепло и все зеленое. Примечательно, что теперь артист делится кадрами из Тель-Авива.
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21 декабря он вышел прогуляться по саду у современного особняка. Максим* показал высокие пальмы, птиц и деревья, на которых спеют апельсины.
«Классная погода в Израиле! У нас созрели в очередной раз апельсины! Птицы! А я хотел бы вам сказать, что в феврале я буду в Баку и Стамбуле с сольными концертами», — рассказал юморист.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды