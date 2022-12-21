«Скажите ей, что в Лапландии нет Великого Устюга»: подписчики подняли на смех Волочкову, перепутавшую Деда Мороза с Йоулупукки

Жених Волочковой - кто он

Волочкова и ее будущий муж Дмитрий. Фото: соцсети

Народ считает, что жених балерины не выдержит испытание Мальдивами и сбежит еще до того, как его усадят в сани.

Опубликовав на своей странице видео с пояснениями по поводу предстоящей свадьбы, балерина Анастасия Волочкова серьезно оконфузилась. Дело в том, что еще два дня назад Она заявила, что собирается выйти замуж в Лапландии. Но вот теперь вспомнила название того самого «лапландского» города — Новый Устюг.

Подписчики балерины, поняв, что в голове звезды смешались образы Деда Мороза из Великого Устюга (Вологодская область) и Йоулупукки из финской Лапландии, принялись высмеивать Анастасию и ее познания в географии.

«Кто-нибудь, скажите ей, что в Лапландии нет такого места, как Новый Устюг! И Великого тоже нет! Что Лапландия — это на севере Финляндии», — просят в комментариях.

Кто-то, впрочем, считает, что место свадьбы не имеет значения, ведь торжество просто не состоится.

«До Лапландии ход не дойдет — после Мальдив все женихи исчезают: кто тихонечко смоется, кто со скандалом», — отметила подписчица.

Волочковой также напомнили, что Дед Мороз и Снегурочка приходятся друг другу дедушкой и внучкой, а значит, ее идея выйти замуж за Деда Мороза, будучи при этом в костюме Снегурочки, кажется как минимум странной.

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Волочкова сообщила всем, что в день свадьбы будет кататься по Лапландии на санях, запряженных тройкой оленей. Аренду саней они с Дмитрием уже организовали, а вот найти оленей пока не получается.

«Если любимый собрался на Насте жениться, то этого оленя можно запрягать», — шутит один из комментаторов. 

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