«Скажите ей, что в Лапландии нет Великого Устюга»: подписчики подняли на смех Волочкову, перепутавшую Деда Мороза с Йоулупукки

Опубликовав на своей странице видео с пояснениями по поводу предстоящей свадьбы, балерина Анастасия Волочкова серьезно оконфузилась. Дело в том, что еще два дня назад Она заявила, что собирается выйти замуж в Лапландии. Но вот теперь вспомнила название того самого «лапландского» города — Новый Устюг.

Подписчики балерины, поняв, что в голове звезды смешались образы Деда Мороза из Великого Устюга (Вологодская область) и Йоулупукки из финской Лапландии, принялись высмеивать Анастасию и ее познания в географии.

«Кто-нибудь, скажите ей, что в Лапландии нет такого места, как Новый Устюг! И Великого тоже нет! Что Лапландия — это на севере Финляндии», — просят в комментариях.

Кто-то, впрочем, считает, что место свадьбы не имеет значения, ведь торжество просто не состоится.

«До Лапландии ход не дойдет — после Мальдив все женихи исчезают: кто тихонечко смоется, кто со скандалом», — отметила подписчица.

Волочковой также напомнили, что Дед Мороз и Снегурочка приходятся друг другу дедушкой и внучкой, а значит, ее идея выйти замуж за Деда Мороза, будучи при этом в костюме Снегурочки, кажется как минимум странной.

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