В образе Снегурочки и на санях, запряженных тройкой оленей: Волочкова рассказала о том, какой будет ее свадьба в Лапландии

Балерина Анастасия Волочкова, которая недавно объявила о помолвке со своим новым возлюбленным - бизнесменом Дмитрием, решила наконец-то раскрыть детали предстоящей свадьбы.
Напомним, что свадьба должна состояться после того, как 20 января Анастасия отметит свой день рождения. Уже на следующий день после празднования они с Дмитрием собираются лететь в Лапландию и там готовиться к свадьбе.
По словам Волочковой, на мысль о том, чтобы провести церемонию в столь необычном месте, ее навели не только любимый «Дед Мороз», но и ее домработница.
«Так дело в том, что наша домохозяюшка Лолочка купила костюм Снегурочки своей дочке. Но, поскольку так получилось, что Дед Мороз с посохом, с мешком подарков пришел ко мне домой, устроив мне такой сюрприз, я попросила у Лолы это платье. Она сказала, что я в форме, раз влезаю в детский костюм Снегурочки - в юбочку и кофточку», - похвалилась балерина.
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Анастасия сообщила, что хочет красиво и «по-королевски» приехать к месту проведения свадьбы на санях с тройкой оленей. Сани уже заказаны, а вот оленей она пока не нашла, в связи с чем попросила помощи у своих подписчиков.
«Мне нужны три оленя, в Лапландии. У кого-то из вас может быть есть какие-то связи, нужно найти трех оленей, чтобы они везли сани», - обратилась она к народу.
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Звезда напомнила, что на прошлой свадьбе, состоявшейся в красивую дату - 07.07.07, она сперва летела на воздушном шаре, а затем ехала в карете с тройкой лошадей.