В образе Снегурочки и на санях, запряженных тройкой оленей: Волочкова рассказала о том, какой будет ее свадьба в Лапландии

Балерина Анастасия Волочкова, которая недавно объявила о помолвке со своим новым возлюбленным - бизнесменом Дмитрием, решила наконец-то раскрыть детали предстоящей свадьбы.

Напомним, что свадьба должна состояться после того, как 20 января Анастасия отметит свой день рождения. Уже на следующий день после празднования они с Дмитрием собираются лететь в Лапландию и там готовиться к свадьбе.

По словам Волочковой, на мысль о том, чтобы провести церемонию в столь необычном месте, ее навели не только любимый «Дед Мороз», но и ее домработница.

«Так дело в том, что наша домохозяюшка Лолочка купила костюм Снегурочки своей дочке. Но, поскольку так получилось, что Дед Мороз с посохом, с мешком подарков пришел ко мне домой, устроив мне такой сюрприз, я попросила у Лолы это платье. Она сказала, что я в форме, раз влезаю в детский костюм Снегурочки - в юбочку и кофточку», - похвалилась балерина.

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