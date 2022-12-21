«Могу себе позволить»: Волочкова объяснила, почему решила выйти замуж в Лапландии

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова в среду, 21 декабря, рассказала своим подписчикам о подготовке к свадьбе с ее возлюбленным по имени Дмитрий.
Напомним, что Анастасия загорелась идеей устроить свадебное торжество в Лапландии, она уже забронировала сани и начала искать троих оленей, которые привезут ее к месту бракосочетания.
«Я могу себе позволить такую прихоть. Я так решила. Ну, потому что мой любимый человек пришел ко мне домой в образе Деда Мороза», - пояснила звезда российского балета.
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Волочкова и ее жених приедут в Лапландию 21 января и вскоре после этого состоится свадьба. Анастасия планирует нарядиться Снегурочкой, а Дмитрию, вероятнее всего, предстоит вновь примерить красную шубу и бороду.
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15 лет назад Волочкова уже выходила замуж, но ее брак с Игорем Вдовиным оказался недолгим. В тот раз она тоже устаивала «по-волочковски» зрелищную свадьбу, о которой вспоминает до сих пор.