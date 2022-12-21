«Хорошему мальчику» не к лицу: SHAMAN подвергся критике после того, как вставил микрофон себе в штаны

Многие поклонники певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, подвергли его критике после того, как в соцсетях начал распространяться видеоролик с одного из концертов артиста. На видео певец поет «На заре», впервые исполненную в 80-х годах группой «Альянс», а затем перепетую группой Brainstorm.

SHAMAN во время исполнения песни засовывает микрофон под пояс своих кожаных штанов, и освободившимися руками начинает хлопать над головой, чтобы «завести» публику.

Народу этот жест показался пошлым и недостойным певца-патриота. Артисту посоветовали так больше не делать, раз уж он пытается создать образ «хорошего мальчика». А еще лучше - вообще не носить кожаные штаны, и сменить имидж, сделав его более «русским».

«Дреды вообще не в кассу. Сделайте тужурку более стилизованную под гусарскую, с эполетами, петлями и пуговицами спереди. Волосы красивые, распустили - будет такое же каре», - советует поклонница.

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