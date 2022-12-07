Певец SHAMAN впервые показал 8-летнюю дочку от первого брака

Российский певец SHAMAN, он же — Ярослав Дронов, рассказал о своей дочке Варе, родившейся в его первом браке.
В интервью «Пятому каналу» Ярослав поведал, что со своей первой супругой Мариной Рощупкиной познакомился в родном Новомосковске, где оба профессионально занимались музыкой. Они встречались, затем в 2012 году поженились. Примерно через полтора года на свет появилась их дочка Варвара.
После того, как молодой отец добился успеха на шоу «Голос», он попытался осесть вместе с семьей в Москве. Но супруга туда не стремилась. Через некоторое время выяснилось, что Марина завела роман с другом отца Ярослава.
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Варвара — дочка Ярослава и его первой жены. Фото: соцсети
Пара развелась и в 2017 году Дронов женился вновь. Со своим единственным пока ребенком он старается видеться как можно чаще, и, конечно же, помогает девочке материально.
Примечательно, что у Варвары, как у дочки двух поющих родителей, в раннем возрасте начали проявляться музыкальные способности — она уже выступает на сцене и у нее это очень хорошо получается.