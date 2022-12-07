Певец SHAMAN впервые показал 8-летнюю дочку от первого брака

Российский певец SHAMAN, он же — Ярослав Дронов, рассказал о своей дочке Варе, родившейся в его первом браке.

В интервью «Пятому каналу» Ярослав поведал, что со своей первой супругой Мариной Рощупкиной познакомился в родном Новомосковске, где оба профессионально занимались музыкой. Они встречались, затем в 2012 году поженились. Примерно через полтора года на свет появилась их дочка Варвара.

После того, как молодой отец добился успеха на шоу «Голос», он попытался осесть вместе с семьей в Москве. Но супруга туда не стремилась. Через некоторое время выяснилось, что Марина завела роман с другом отца Ярослава.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».