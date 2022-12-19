С рождением второго сына резко постарел: Тодоренко показала изменившегося до неузнаваемости Топалова

Обычно Тодоренко даже на съемки берет с собой младшего сына. Примечательно, что она порой жалуется на усталость. Однако ей старается помогать муж, Влад Топалов. Он готов всегда на себя взять детей. Однако певец тоже устает. 19 декабря телеведущая решила поделиться новым фото с возлюбленным. Не все узнали Влада, который отпустил бороду. Регина решила похвастаться событием в семье.

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