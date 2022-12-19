С рождением второго сына резко постарел: Тодоренко показала изменившегося до неузнаваемости Топалова

Регина Тодоренко продолжает работать на телевидении. Она известная ведущая, а также создательница блога «Регина+1». В последнее время ей удается активно участвовать в съемках «Ледникового периода» и «Маски». При этом она растит двоих сыновей: Михаила и Мира. Младшему наследнику звезды всего несколько месяцев.
Обычно Тодоренко даже на съемки берет с собой младшего сына. Примечательно, что она порой жалуется на усталость. Однако ей старается помогать муж, Влад Топалов. Он готов всегда на себя взять детей. Однако певец тоже устает. 19 декабря телеведущая решила поделиться новым фото с возлюбленным. Не все узнали Влада, который отпустил бороду. Регина решила похвастаться событием в семье.
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«Сегодня в день Святого Николая наш малыш пополз. А у мужу появилась борода», — заявила звезда.
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что не узнали Топалова. Многие посчитали, что появление второго ребенка на нем сильно отразилось. Пока Регина катается на съемки каждый день, он занимается бизнесом и воспитывает двоих детей, поэтому ему стало труднее находить время на себя.