«Я очень поправилась»: Ольга Бузова устала бороться с лишним весом

Исполнительница Ольга Бузова призналась, что поправилась и теперь вынуждена проводить большое количество времени в спортивном зале.
Бузова заявила, что с трудом добралась до тренажеров. После болезни артистке тяжело дается возвращение в спорт.
«Просто заставила себя прийти на тренировку. Я заболела и не занималась. Когда болеешь, вообще нельзя ничего делать. А я работала. Сейчас заставила себя, потому что надо возвращать тонус. Это так тяжело!», – призналась Ольга.
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Но у Бузовой есть мотивация скинуть набранные килограммы.
«Я смотрю на себя в зеркало – и мне не нравится мое отражение. Я очень поправилась, и меня это бесит! Я не могу без спорта, но я уже устала!», – добавила Ольга Бузова в своем микроблоге.
Напомним, ранее другая певица Бьянка выступила на одной сцене с Юлианной Карауловой. На фоне стройной коллеги Бьянка не скрыла лишние килограммы в мешковатом костюме.