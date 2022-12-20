«Я очень поправилась»: Ольга Бузова устала бороться с лишним весом

Исполнительница Ольга Бузова призналась, что поправилась и теперь вынуждена проводить большое количество времени в спортивном зале.

Бузова заявила, что с трудом добралась до тренажеров. После болезни артистке тяжело дается возвращение в спорт.

«Просто заставила себя прийти на тренировку. Я заболела и не занималась. Когда болеешь, вообще нельзя ничего делать. А я работала. Сейчас заставила себя, потому что надо возвращать тонус. Это так тяжело!», – призналась Ольга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но у Бузовой есть мотивация скинуть набранные килограммы.