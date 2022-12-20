«Я очень поправилась»: Ольга Бузова устала бороться с лишним весом

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети 

Певица не может любоваться собой перед зеркалом из-за лишнего веса.

Исполнительница Ольга Бузова призналась, что поправилась и теперь вынуждена проводить большое количество времени в спортивном зале.

Бузова заявила, что с трудом добралась до тренажеров. После болезни артистке тяжело дается возвращение в спорт.

«Просто заставила себя прийти на тренировку. Я заболела и не занималась. Когда болеешь, вообще нельзя ничего делать. А я работала. Сейчас заставила себя, потому что надо возвращать тонус. Это так тяжело!», – призналась Ольга.

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Но у Бузовой есть мотивация скинуть набранные килограммы. 

«Я смотрю на себя в зеркало – и мне не нравится мое отражение. Я очень поправилась, и меня это бесит! Я не могу без спорта, но я уже устала!», – добавила Ольга Бузова в своем микроблоге.

 

Напомним, ранее другая певица Бьянка выступила на одной сцене с Юлианной Карауловой. На фоне стройной коллеги Бьянка не скрыла лишние килограммы в мешковатом костюме.

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