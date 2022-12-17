Располневшая Бьянка предстала в неудачном образе, который еще больше испортил фигуру

Исполнительница Бьянка появилась в шоу «Дуэты» вместе с Юлианной Карауловой. Примечательно, что знаменитость выглядела на фоне коллеги очень крупной.
Бьянка призналась, что сильно поправилась за последнее время. Певица уверяет, что набрала лишние килограммы из-за гормонального сбоя. К слову, лишний вес не мешает артистке творить и быть востребованной на эстраде.
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Вот и на канале «Россия 1» Бьянка выступила без стеснения с привычным задором. Однако зрители сравнили Бьянку с бочонком. Виной тому стал оверсайзный костюм, в котором выступила Бьянка.
Бьянка и Юлианна Караулова. Фото: стоп-кадр программы «Дуэты» на канале «Россия 1»
Напомним, ранее внешний вид другой знаменитости ужаснул телеведущую Викторию Боню. Она решила помочь Алене Шишковой исправить последствия уколов красоты.