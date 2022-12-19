«Достигшим предпенсионного возраста»: подписан новый закон о пособии для безработных

Стало известно о новом виде материальной поддержки государства. Речь идет о денежных выплатах для безработных.

Предпенсионный возраст для нетрудоустроенных станет причиной для получения пособия.

«Размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей», — отметили в документе.