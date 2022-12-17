«Число вакансий взлетело на 113 процентов»: в России нашли новую востребованную профессию

Стало известно, какая работа стала одной из самой популярной в последнее время.

Вот уже пять лет спрос на курьеров увеличивается. В 11 раз выросло число вакантных мест. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Авито работа» и агрегатора Salary Index.