«Число вакансий взлетело на 113 процентов»: в России нашли новую востребованную профессию

Стало известно, какая работа стала одной из самой популярной в последнее время.
Вот уже пять лет спрос на курьеров увеличивается. В 11 раз выросло число вакантных мест. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Авито работа» и агрегатора Salary Index.
«Самый большой скачок приходится на 2020 год, когда началась пандемия коронавируса, и сервисы доставки стали активно развиваться. За тот период количество размещенных вакансий курьера выросло на 145 процентов в годовом выражении. В текущем году востребованы более чем 300 тысяч курьеров, а число вакансий взлетело на 113 процентов по сравнению с прошлым годом», – отметили в исследовании lenta.ru.
К слову, востребованность профессии курьера привела к росту их заработной платы:
«Согласно результатам исследования, за последние пять лет ставка выросла в два раза, в первую очередь это касается пеших курьеров. По данным Salary Index, средняя зарплата российского курьера составляет около 50 тысяч рублей».
Напомним, ранее представителям всех профессий рассказали, как увеличить отпускные.