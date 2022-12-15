«Чего только не сделаешь, чтобы ребенок ел»: Регина Тодоренко устроила танцы на кухне перед пятимесячным сыном

А вот в декабре Регина также приступила к съемкам в шоу «Маска». Она почти целый день проводит в студии. Однако хотя бы утром телеведущая оказывается дома. Старшего сына Михаила она отводит в садик. А вот младшего наследника она уже кормит не только молоком. Однако порой Тодоренко приходится прибегать к хитрости. На этот раз она устроила танцы перед сыном.

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