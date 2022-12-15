«Чего только не сделаешь, чтобы ребенок ел»: Регина Тодоренко устроила танцы на кухне перед пятимесячным сыном

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды

Телеведущая начинает день с материнских проблем. Однако даже кормление ребенка она превращает в шоу.

Регина Тодоренко является одной из самых известных телеведущих. Она также снимает свои передачи. Однако в этом году Регина также стала мамой во второй раз. Она теперь старается активно совмещать работу и материнство. Телеведущая ездит на съемки шоу «Ледниковый период», куда часто берет с собой пятимесячного сына Мира.

А вот в декабре Регина также приступила к съемкам в шоу «Маска». Она почти целый день проводит в студии. Однако хотя бы утром телеведущая оказывается дома. Старшего сына Михаила она отводит в садик. А вот младшего наследника она уже кормит не только молоком. Однако порой Тодоренко приходится прибегать к хитрости. На этот раз она устроила танцы перед сыном. 

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«Чего только не сделаешь, чтобы ребенок ел цветную капусту», – заявила звезда.

Поклонники восхитились находчивостью Регины. Многие также заметили, что она постройнела. Примечательно, что порой телеведущая жалуется, что очень устает. Дети ей закатывают истерики. Но недавно она заявила, что готова к третьему ребенку.

Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды

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