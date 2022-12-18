Сдружилась с дочкой Муцениеце: преобразившаяся Брутян в костюме с эффектом стройности вышла в свет с детьми Прилучного

В последнее время новую избранницу Прилучного часто подозревают в беременности. Она носит наряды, которые скрывают область живота. И накануне пара вместе появилась на премьере нового фильма «Мажор». Примечательно, что Брутян облачилась в черный костюм. Наряд с эффектом стройности скрыл живот благодаря жакету с высокой талий. Она также сделала афрокосички.

Актриса за руку вела дочку мужа от первого брака Мию. Также с ними был и сын Павла Тимофей. Наследники артиста давно подружились с его новой женой.

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