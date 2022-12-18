Сдружилась с дочкой Муцениеце: преобразившаяся Брутян в костюме с эффектом стройности вышла в свет с детьми Прилучного

Павел Прилучный уже давно стал знаменитым актером. Он снялся в успешных проектах «Закрытая школа», «Жизнь по вызову». А после развода с Агатой Муцениеце он два года держался в тени, но теперь то и дело играет в новых проектах и даже снова женился. Его избранницей стала молодая коллега Зепюр Брутян.
В последнее время новую избранницу Прилучного часто подозревают в беременности. Она носит наряды, которые скрывают область живота. И накануне пара вместе появилась на премьере нового фильма «Мажор». Примечательно, что Брутян облачилась в черный костюм. Наряд с эффектом стройности скрыл живот благодаря жакету с высокой талий. Она также сделала афрокосички.
Актриса за руку вела дочку мужа от первого брака Мию. Также с ними был и сын Павла Тимофей. Наследники артиста давно подружились с его новой женой.
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В соцсетях Зепюр поделилась трогательным видео. Она устроила чаепитие с детьми. Мия в твидовом костюме с радостью общалась с актрисой. Тимофея насладился сладостями. Они продемонстрировали идиллию.
«Какие классные», «Мия копия своей мамы», «Очень странно видеть, как Брутян обнимает чужого ребенка», «Павел хороший папа, но это прям слишком смелый шаг», «Дети выглядят слишком сдержанно», — стали писать в Сети.
Зепюр Брутян и Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды