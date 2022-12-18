Наталья Орейро шокировала фанатов, надев полупрозрачный комбинезон на голое тело

Уругвайская актриса Наталья Орейро, которая так любит нашу страну, что даже получила гражданство РФ, предстала перед своими подписчиками в новом ярком образе.
Наталья поменяла прическу и теперь ее голову украшает копна вьющихся каштановых волос до плеч. Но больше всего удивил ее откровенный наряд - полупрозрачный комбинезон с рисунком а-ля «кожа зеленого питона», под которым не было никакого нижнего белья, а также красные лаковые сапоги выше колен.
Должно быть, актриса и сама поняла, что фотографии с этой фотосессии многим покажутся не только сексуальными, но и забавными.
«Я верю любовь с первого смеха», - написала Орейро под фото.
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Орейро и ее новый образ. Фото: соцсети
В последнее время актриса часто эпатирует публику своими откровенными нарядами. В ноябре она фотографировалась пректически голой, на ней были лишь сапоги с бахромой всех цветов радуги.