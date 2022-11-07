Голая и в сапогах цвета радуги: 45-летняя Наталья Орейро показала откровенные фото

Обожаемая многими россиянами актриса и певица Наталья Орейро, ставшая известной благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», 7 ноября опубликовала на своей странице в социальной сети снимки с последней фотосессии.
Фотографии, на которых Наталья красуется практически голой — в одних лишь сапогах радужного цвета, собрали уже около 130 тысяч лайков. Фанаты удивлены не только смелостью звезды, но и тем, насколько хорошо она выглядит в свои 45 лет.
«Какой эликсир молодости ты пьешь?» — спрашивает одна из подписчиц.
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Наталья Орейро. Фото: соцсети
Напомним, что год назад Наталья Орейро и ее сын Мерлин стали гражданами Российской Федерации. В торжественной обстановке Наталья зачитала на русском языке клятву, а затем она и мальчик получили новенькие паспорта РФ.