Голая и в сапогах цвета радуги: 45-летняя Наталья Орейро показала откровенные фото

Обожаемая многими россиянами актриса и певица Наталья Орейро, ставшая известной благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», 7 ноября опубликовала на своей странице в социальной сети снимки с последней фотосессии.

Фотографии, на которых Наталья красуется практически голой — в одних лишь сапогах радужного цвета, собрали уже около 130 тысяч лайков. Фанаты удивлены не только смелостью звезды, но и тем, насколько хорошо она выглядит в свои 45 лет.

«Какой эликсир молодости ты пьешь?» — спрашивает одна из подписчиц.

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