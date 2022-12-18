Огурец в постель: Дмитрий Тарасов рассказал о том, как радует жену своим «несоленым»

Футболист Дмитрий Тарасов 17 декабря поделился с подписчиками забавным видео, на котором его супруга Анастасия нежно протирает лицо мужа влажной салфеткой и рассказывает о том, какой он заботливый.
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По словам девушки, возлюбленный утром приготовил ей завтрак - принес кофе в постель, а также соленый огурец.
«И не соленый был сегодня», - добавил Тарасов.
Настя в ответ назвала мужа «дураком», но шутку явно оценила.
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Напомним, модель Анастасия Костенко и бывший муж Ольги Бузовой 9 января 2023 года будут праздновать пятую годовщину свадьбы. За это время у пары родились две дочки - Милана и Ева, и сын Алексей.