Огурец в постель: Дмитрий Тарасов рассказал о том, как радует жену своим «несоленым»

Футболист Дмитрий Тарасов 17 декабря поделился с подписчиками забавным видео, на котором его супруга Анастасия нежно протирает лицо мужа влажной салфеткой и рассказывает о том, какой он заботливый.

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По словам девушки, возлюбленный утром приготовил ей завтрак - принес кофе в постель, а также соленый огурец.

«И не соленый был сегодня», - добавил Тарасов.

Настя в ответ назвала мужа «дураком», но шутку явно оценила.

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