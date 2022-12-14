«Готовься сегодня вечером»: Дмитрий Тарасов заявил жене, что ей пора рожать четвертого ребенка

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия. Фото: соцсети

Футболист мечтает о большой семье и готов воспитывать даже десятерых.

Футболист Дмитрий Тарасов ответил своей жене, которая в соцсети спросила его о том, собираются ли они еще раз становиться родителями. Анастасия задала ему соответствующий вопрос после того, как получила от подписчицы комплимент по поводу того, какие они замечательные родители.

«Ну, я думаю. десять. Готовься сегодня вечером», - ответил Дмитрий.

Конечно же, он пошутил. Тарасов прекрасно понимает, что его супруга уже совершила подвиг, подарив ему большую семью. В настоящее время она сосредоточена на воспитании имеющихся малышей и признается, что они «пока не планируют» еще одного ребенка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Тарасов признался, что хочет 10 детей. Фото: соцсети

Напомним, что Тарасов был трижды женат. В первом браке с Оксаной Пономаренко у него родилась дочь Ангелина, которой сейчас 13 лет. Второй женой спортсмена стала телеведущая Ольга Бузова, но они продержались вместе всего пять лет. В начале 2018 года Дмитрий женился на Анастасии Костенко.

Читайте также: «Я в танцах?»: Дмитрий Тарасов изобразил «лунную походку» Майкла Джексона (видео)

На сегодняшний день у пары трое детей - дочки Милана и Ева, и годовалый сынишка Алексей.

Читайте также