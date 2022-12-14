«Готовься сегодня вечером»: Дмитрий Тарасов заявил жене, что ей пора рожать четвертого ребенка

Футболист Дмитрий Тарасов ответил своей жене, которая в соцсети спросила его о том, собираются ли они еще раз становиться родителями. Анастасия задала ему соответствующий вопрос после того, как получила от подписчицы комплимент по поводу того, какие они замечательные родители.

«Ну, я думаю. десять. Готовься сегодня вечером», - ответил Дмитрий.

Конечно же, он пошутил. Тарасов прекрасно понимает, что его супруга уже совершила подвиг, подарив ему большую семью. В настоящее время она сосредоточена на воспитании имеющихся малышей и признается, что они «пока не планируют» еще одного ребенка.

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