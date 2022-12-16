«Богомолов и Собчак разведутся»: Лена Миро сделала громкое заявление

Блогер Лена Миро заявила, что Константин Богомолов уйдет от Ксении Собчак.

Миро уверена, что развод телеведущей и режиссера близок. Как отмечает блогер, это было очевидно. А вот новую пассию Богомолова Миро не могла предсказать. Но теперь у знаменитости есть ответ и на этот вопрос.

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