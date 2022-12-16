«Богомолов и Собчак разведутся»: Лена Миро сделала громкое заявление

Блогер Лена Миро заявила, что Константин Богомолов уйдет от Ксении Собчак.
Миро уверена, что развод телеведущей и режиссера близок. Как отмечает блогер, это было очевидно. А вот новую пассию Богомолова Миро не могла предсказать. Но теперь у знаменитости есть ответ и на этот вопрос.
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«Нет, ни для кого не секрет, что Богомолов и Собчак разведутся. Но с кем останется Костя — меня мучил этот вопрос. А теперь, как мне кажется, тема закрыта. А что, Дашка посимпатичнее Собчак будет. И сама как бы делает шаг навстречу», – заявила Миро в личном микроблоге.
Напомним, ранее муж Ксении Собчак высказался об отъезде из России. Константин Богомолов признался, что сильно устал.