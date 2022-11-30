«Я устал»: муж Ксении Собчак высказался об отъезде из России

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, и Ксению Собчак, и Константина Богомолова, действительно, довольно часто подозревают в желании уехать из России. Каждая поездка Ксении Собчак за пределы страны воспринимается, как побег навсегда. Но каждый раз звезда возвращается и убеждает всех, что в ее планах переезда за границу нет.