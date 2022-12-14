Так одеваться нельзя: Агата Муцениеце в провальном образе появилась на публике

Агата Муцениеце давно снимается в кино. Порой ей часто приходится появляться на красных дорожках. В последнее время актриса выбирает женственные наряды. В ее гардеробе появились платья и кружева. Однако порой она все же отдает предпочтение костюмам. И образ звезды не всегда оказываются удачными.
На днях Агата пришла на съемки. В студии она запечатлелась в костюме винного цвета, который надела с черной водолазкой и кожаными ботинками. Жакет обозначил ее талию, а брюки со стрелками визуально вытянули силуэт. Актриса сделала высокий хвост и макияж с акцентом на глаза.
«Очень красивый винный оттенок и теплый! И в пир, и в мир», – посчитала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Однако поклонникам аутфит показался слишком сдержанным и не подходящим по возрасту. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Кроме активных замечаний мне образ ничего не дает сказать. Во-первых, контраст цветов! Винный и коричневый очень сложно сочетаются с черным. Это такие глубокие и достаточно близкие цвета, поэтому светлой внешности Агате такое сочетание винного коричневого с черным дает эффект болезненного вида.
Второй минус, это контраст фактур. Костюм с блестящей фактурой, достаточно вечерний, а водолазка в кэжуал стиле, что вяжется вместе очень сложно. Водолазка с высоким воротом не очень аккуратно подчеркивает шею, слишком длинные рукава у нее. Поверх мы видим жакет, который визуально кажется маленьким по размеру.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Обувь, как говорят, ни к селу, ни к городу. Ботинки на широкой подошве с достаточно блестящей фактурой. Если бы это был стиль панк, гранж или даже стиль кэжуал, я бы их приняла, но в таком образе смотрятся они неуместно.
Такой костюм нужно носить с топом в бельевом стиле или без ничего, если позволяет ситуация. Его можно декорировать украшениями, например, крупными серьгами, кольце. Обувь я бы выбрала более классические туфли-лодочки. Они могли бы быть в тон или контрастными, к примеру, изумрудно-зеленые лодочки.
Также можно было бы добавить яркий макияж. Я ставлю тут плюс за прическу. С классическим костюмом хорошо смотрятся убранные волосы.
Я бы рекомендовала Агате срочно обратиться к стилисту», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro