Так одеваться нельзя: Агата Муцениеце в провальном образе появилась на публике

Обувь, как говорят, ни к селу, ни к городу. Ботинки на широкой подошве с достаточно блестящей фактурой. Если бы это был стиль панк, гранж или даже стиль кэжуал, я бы их приняла, но в таком образе смотрятся они неуместно.

Такой костюм нужно носить с топом в бельевом стиле или без ничего, если позволяет ситуация. Его можно декорировать украшениями, например, крупными серьгами, кольце. Обувь я бы выбрала более классические туфли-лодочки. Они могли бы быть в тон или контрастными, к примеру, изумрудно-зеленые лодочки.

Также можно было бы добавить яркий макияж. Я ставлю тут плюс за прическу. С классическим костюмом хорошо смотрятся убранные волосы.

Я бы рекомендовала Агате срочно обратиться к стилисту», – высказалась эксперт.