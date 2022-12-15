«Стас Барецкий пытался меня убить»: певец Данко готов рассказать всю правду про шоумена

В российском медиапространстве, похоже, начинает разгораться серьезный конфликт. Его участники - известный шоумен Стас Барецкий и певец Данко, настоящее имя которого - Александр Фадеев.

Барецкий на днях сообщил, что на него напали возле бара в Санкт-Петербурге и серьезно избили. По его мнению, это связано с тем, что он поссорился с Данко и кто-то, вставший на сторону певца, либо подосланный им, решил таким образом отомстить.

Данко обвинения опроверг. Связавшись с журналистами, он заявил, что к нападению в северной столице не причастен, а вот Барецкий, напротив, совершал нехорошие поступки в отношении него.

«Дело в том, что в 2021 году Стас Барецкий пытался меня убить, по всей видимости, чтобы не возвращать деньги, которые взял у меня в долг. Иных мотивов его чудовищного поступка я не вижу. Но план не сработал. Я жив и здоров», - сказал Александр.

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