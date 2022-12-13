Стас Барецкий считает, что его могли избить из-за ссоры с Данко

Актер и шоумен Стас Барецкий допускает, что его могли избить из-за конфликта с певцом Данко. О этом рассказал пиар-директор Барецкого, Вадим Горожанкин. Напомним, 11 декабря на Стаса напали в Петербурге. Шоумена избили и ограбили. Медики зафиксировали сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины.

Как признавался Барецкий, незадолго до произошедшего он повздорил с Данко в одном из баров, и эта ссора вполне могла послужить причиной избиения.

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«Знаете, я не хочу его обвинять, но, может быть, кто-то либо увидел, что я на него наезжаю, может, какой-то его организатор, может, его охранники, еще кто-то. Потому что сейчас всякие мысли в голову у меня приходят», - приводит слова Барецкого издание «РИА ФАН».

В настоящее время пока рано делать выводы: идет следствие.