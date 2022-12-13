Дерзкий подарочек для Никиты? Невестка Орбакайте игриво оголила упругую грудь, обмотав ее ремешком

Алена Краснова уже давно стала частью большой звездной семьи. Она состоит в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. В этом году молодой артист не раз оказывался в центре обсуждений, так как осенью уехал в США. А вот его жена осталась в Москве. Она иногда появляется на вечеринках.