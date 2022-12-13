Дерзкий подарочек для Никиты? Невестка Орбакайте игриво оголила упругую грудь, обмотав ее ремешком

Алена Краснова уже давно стала частью большой звездной семьи. Она состоит в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. В этом году молодой артист не раз оказывался в центре обсуждений, так как осенью уехал в США. А вот его жена осталась в Москве. Она иногда появляется на вечеринках.
На этот раз Алена решила удивить подписчиков. Так как она является моделью, то зачастую облачается в смелые наряды или красуется в белье. Но 13 декабря жена Никиты выложила кадры со съемки. Она устроила дефиле в лаковой юбке с разрезом, а вот от блузки блондинка отказалась. Невестка Орбакайте оголила грудь, которую решила прикрыть ремнем.
Поклонники были ошеломлены таким образом. Многие посчитали, что Краснова так нарядилась, чтобы удивить мужа. «Ой, какой наряд», «Пояс вместе топа! Оригинально», «Когда скромная грудь, одежды много не надо», «Как же вы хороши», «Ох, вот это вы нарядились», «Пояс словно подарочный бант», — стали писать пользователи Сети.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».