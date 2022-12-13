Опухший, уставший, в депрессии: Лепс впервые появился на публике после драки

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Журналисты отметили, что выглядел певец неважно.

Скандальный певец Григорий Лепс впервые появился на публике после инцидента в баре в Санкт-Петербурге. Исполнитель сегодня принимает участие в мероприятии «Наш Новый год» в «Крокус Сити Холле». Большинство звезд с удовольствием общаются с журналистами и рассказывают о своих планах на ближайшие праздники.

Однако Лепс разговаривать с представителями СМИ отказался. Журналистка Teleprogramma.pro отметила, что певец выглядел уставшим и опухшим. Присутствующие предположили, что Григорий находится в депрессии после недавнего развода и череды неудач.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, Лепс не приехал на «Золотой граммофон» в этом году. Артист вышел в эфир удаленно и заявил, что находится в другой стране с концертом. Однако продюсер и руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов заявил, что дело тут в другом. Певец, по его словам, переживает из-за развода с женой. От этого — драки, скандалы, запои.

Морозов отметил, что 60-летний Лепс на самом деле однолюб и до сих пор хочет вернуть свою супругу.

Читайте также