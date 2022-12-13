Опухший, уставший, в депрессии: Лепс впервые появился на публике после драки

Скандальный певец Григорий Лепс впервые появился на публике после инцидента в баре в Санкт-Петербурге. Исполнитель сегодня принимает участие в мероприятии «Наш Новый год» в «Крокус Сити Холле». Большинство звезд с удовольствием общаются с журналистами и рассказывают о своих планах на ближайшие праздники.

Однако Лепс разговаривать с представителями СМИ отказался. Журналистка Teleprogramma.pro отметила, что певец выглядел уставшим и опухшим. Присутствующие предположили, что Григорий находится в депрессии после недавнего развода и череды неудач.

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