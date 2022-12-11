Что произошло с Григорием Лепсом

Григорий Лепс не приехал на «Золотой граммофон» в этом году. Артист вышел в эфир удаленно и заявил, что находится в другой стране с концертом.

Однако продюсер и руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов заявил, что дело тут в другом. Певец, по его словам, переживает из-за развода с женой. От этого - драки, скандалы, запои.