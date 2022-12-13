«На лицо теоретически ввод в заблуждение»: Добровинский пояснил, сколько времени займет «изгнание» Пугачевой и Галкина* из Израиля

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Для Teleprogramma.pro адвокат Александр Добровинский уточнил, по каким основаниям Израиль может лишить своего гражданства. А также эксперт считает, что звездный статус персон может лишь ускорить эскалацию.

Алла Пугачева с недавних пор уехала в Израиль. Она даже забрала с собой двойняшек Лизу и Гарри. Малышей певица пристроила в местную школу. Максим Галкин* недавно сделал паузу в гастролях. Он тоже проводит время с семьей.

Пару часто видят на концертах и в театре. Но недавно некие товарищи в Израиле выступили с инициативой лишить гражданства этой страны переселенцев из России Аллу Борисовну и ее мужа.

Для сайта Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал адвокат Александр Добровинский. Он пояснил, на каком обмане возможно поймают супругов и сколько времени может занять их изгнание из Израиля.

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«Насколько мне стало известно, журналист Друкер обратился в МВД Израиля с заявлением, оценить возможность ввода в заблуждение при подаче заявления на получение гражданства Максимом Галкиным*. Дело в том, что согласно анкетам, которые заполняются на получение гражданства, следует указать свое вероисповедание.

Принимается позиция атеиста или неверующего. Не принимается любая иная религия, исповедуемая соискателем. Все это очень четко указано в законодательстве Израиля (ст.4 алеф). Что же касается Максима Галкина*, Друкером были представлены видео записи венчания, которые стали публичными.

Обряд венчания не может быть проведен для некрещенных, таким образом, на лицо теоретически ввод в заблуждение (обман). Если процедура отмены предоставления гражданства Галкина* и Пугачевой будет начата, это может занять от года до двух лет.

Впрочем фигуры настолько известные, и скандал развивается с такой силой, что эскалации может произойти значительно быстрее», – пояснил Добровинский.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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