«На лицо теоретически ввод в заблуждение»: Добровинский пояснил, сколько времени займет «изгнание» Пугачевой и Галкина* из Израиля

Для сайта Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал адвокат Александр Добровинский. Он пояснил, на каком обмане возможно поймают супругов и сколько времени может занять их изгнание из Израиля.

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«Насколько мне стало известно, журналист Друкер обратился в МВД Израиля с заявлением, оценить возможность ввода в заблуждение при подаче заявления на получение гражданства Максимом Галкиным*. Дело в том, что согласно анкетам, которые заполняются на получение гражданства, следует указать свое вероисповедание.

Принимается позиция атеиста или неверующего. Не принимается любая иная религия, исповедуемая соискателем. Все это очень четко указано в законодательстве Израиля (ст.4 алеф). Что же касается Максима Галкина*, Друкером были представлены видео записи венчания, которые стали публичными.

Обряд венчания не может быть проведен для некрещенных, таким образом, на лицо теоретически ввод в заблуждение (обман). Если процедура отмены предоставления гражданства Галкина* и Пугачевой будет начата, это может занять от года до двух лет.

Впрочем фигуры настолько известные, и скандал развивается с такой силой, что эскалации может произойти значительно быстрее», – пояснил Добровинский.