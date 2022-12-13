«Начала стесняться своего тела»: Анна Седокова спасает красоту инъекциями и диетами

Для певиц важно радовать поклонников не только бархатным голосом, но и яркой внешностью. Поэтому исполнительнице Анне Седоковой иногда приходится брать себя в руки и менять пищевые привычки, а также обращаться к косметологу.
Седокова призналась, что не терпит на своем лице морщин. Не нравится певице и отражение лишних килограммов в зеркале.
«Я подошла к зеркалу и поняла, что начала стесняться своего тела. Тогда я закачала в телефон приложение-шагомер и начала каждый день помногу ходить. Перестала пропускать тренировки в зале и изменила подход к питанию. Раньше я ела четыре раза в день и еще раз вечером – вкусненько, по-настоящему. Сейчас я питаюсь, конечно, не так часто. И результат на весах – минус восемь килограммов за полтора месяца!», – призналась Анна.
Анна Седокова восхищается зарубежными звездами, которые не прибегают к инъекциям красоты. Но сама она так не может.
«Есть одна вещь, которую я не могу и не хочу принимать — это морщины. Простите, но я не хочу стареть красиво, как это делает Кэмерон Диас, которой я бесконечно восхищаюсь. И да, я делаю уколы красоты, мне за это не стыдно», – добавила Седокова в беседе с hellomagrussia.ru.
Напомним, ранее Анна Седокова поздравила старшую дочь Алину с 18-летием.