«Начала стесняться своего тела»: Анна Седокова спасает красоту инъекциями и диетами

Для певиц важно радовать поклонников не только бархатным голосом, но и яркой внешностью. Поэтому исполнительнице Анне Седоковой иногда приходится брать себя в руки и менять пищевые привычки, а также обращаться к косметологу.

Седокова призналась, что не терпит на своем лице морщин. Не нравится певице и отражение лишних килограммов в зеркале.