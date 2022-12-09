«Ты уже столько пережила»: Анна Седокова трогательно поздравила старшую дочь с совершеннолетием

Исполнительница Анна Седокова оставила обращение для своего первенца в социальных сетях. Таким способом знаменитость напомнила о дне рождения Алины Белькевич.

18-летняя дочь певицы родилась в браке с футболистом Валентином Белькевичем.

«Ты уже столько пережила, меняла страны, теряла близких, по-настоящему любила. Ты живешь в самом быстром городе нашей планеты, сама зарабатываешь, сама принимаешь все решения, но ты всегда была такой. С рождения!», – призналась Седокова.

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