«Ты уже столько пережила»: Анна Седокова трогательно поздравила старшую дочь с совершеннолетием

Исполнительница Анна Седокова оставила обращение для своего первенца в социальных сетях. Таким способом знаменитость напомнила о дне рождения Алины Белькевич.
18-летняя дочь певицы родилась в браке с футболистом Валентином Белькевичем.
«Ты уже столько пережила, меняла страны, теряла близких, по-настоящему любила. Ты живешь в самом быстром городе нашей планеты, сама зарабатываешь, сама принимаешь все решения, но ты всегда была такой. С рождения!», – призналась Седокова.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ты выросла самым стильным человеком на планете, идеально сочетающим вещи из секонда с LV. Не меняющаяся ни с картой «Тройка» в кармане, ни в Maybach. А это о многом говорит», – добавила певица в своем микроблоге.
Напомним, ранее жена Вячеслава Малафеева показала падчерицу в день ее рождения.