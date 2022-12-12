Седокова в розовом латексе обнажила свои «бугры страсти», засмущав Шастуна: а вид сзади сразил

Среди гостей оказались: Тимати с возлюбленной, Яна Рудковская, Елена Перминова и другие известные персоны. Седокова пришла без своего мужа Яниса Тиммы. Она щегольнула в ярко-розовом платье в пол из латекса. Наряд подчеркнул ее пышную грудь и округлые бедра.

Она встретила ведущих Антона Шастуна, Дмитрия Позова и Сергея Матвиенко. Артистка нес крыла своих прелестей. Шастун даже потерял дар речи.

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