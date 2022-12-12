Седокова в розовом латексе обнажила свои «бугры страсти», засмущав Шастуна: а вид сзади сразил

Анна Седокова является бывшей участницей группы «ВИА Гра». Она продолжает не только выступать на сцене, но и удивлять публику женственными образами. 12 декабря певица отправилась на свадьбу Джигана и Оксаны Самойловой. Знаменитый рэпер закатил большой праздник, на котором собрались сотни гостей.
Среди гостей оказались: Тимати с возлюбленной, Яна Рудковская, Елена Перминова и другие известные персоны. Седокова пришла без своего мужа Яниса Тиммы. Она щегольнула в ярко-розовом платье в пол из латекса. Наряд подчеркнул ее пышную грудь и округлые бедра.
Она встретила ведущих Антона Шастуна, Дмитрия Позова и Сергея Матвиенко. Артистка нес крыла своих прелестей. Шастун даже потерял дар речи.
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Анна Седокова с ведущими. Фото: кадр из трансляции VK
Потом Анна отправилась в зал, где прошел банкет. На лестнице она показала вид сзади, сразив всех своими формами. Когда влюбленные обменялись клятвами, певица смогла сделать фото с молодоженами, а потом пустилась в пляс. Она смогла затмить многих гостей, так как ее лук оказался самым смелым.
Анна Седокова. Фото: кадр из трансляции VK