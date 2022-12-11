«Запаситесь платочками»: Джиган и Самойлова проведут прямую видеотрансляцию своей свадьбы

12 декабря рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова сыграют пышную свадьбу - спустя десять лет отношений, ряд громких скандалов и рождение четырех наследников.

Накануне торжественного события невеста объявила, что проведет прямую видеотрансляцию свадьбы в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте», начало в 17 часов. Бесплатную ссылку модель обещала опубликовать 12-го числа.

«У меня даже щеки раскраснелись, потому что факт того, что наша свадьба будет в прямом эфире для вас, заставляет меня нервничать просто в миллиард раз сильнее, - сказала Самойлова в Telegram. - И, несмотря на то, что это добавляет мне плюс пятьсот триллиардов к уровню стресса, мне будет очень приятно, если вы разделите с нами такое важное событие».

«Запаситесь платочками, потому что это будет невероятно трогательно и красиво».