Камбек «Папиных дочек»: Арзамасова сообщила о съемках продолжения сериала спустя 10 лет

Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Катя Старшова стали в свое время очень популярны благодаря сериалу «Папины дочки». Многие из них после завершения съемок продолжили общаться, но некоторые завершили карьеру в кино. Так Катя окончила школу и поступила на медицинский факультет.
Много лет поклонники мечтали снова увидеть любимый сериал. И вот 8 декабря Арзамасова поделилась снимком, который обрадовал ее подписчиков. Она засняла сценарий «Папиных дочек». Актриса случайно рассекретила, что в продолжении точно появится Веник, которого ранее играл Филипп Бледный.
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Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
«Кажется, что-то намечается», – заявила Лиза.
Ситком вернется на СТС спустя десять лет. Новые серии снимет START, в режиссерское кресло сядет Александр Жигалкин. Кто из героев вновь появится на экране — интрига. Поклонники были очень рады. Теперь они ждут подробностей проекта.