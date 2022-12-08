Камбек «Папиных дочек»: Арзамасова сообщила о съемках продолжения сериала спустя 10 лет

Много лет поклонники мечтали снова увидеть любимый сериал. И вот 8 декабря Арзамасова поделилась снимком, который обрадовал ее подписчиков. Она засняла сценарий «Папиных дочек». Актриса случайно рассекретила, что в продолжении точно появится Веник, которого ранее играл Филипп Бледный.

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