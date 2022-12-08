Уже 19-летняя красавица: дочь Вячеслава Малафеева повзрослела и изменилось до неузнаваемости

Дочь экс-вратаря сборной России Вячеслава Малафеева встретила 19-летие в Петербурге. Примечательно, что Ксения Малафеева появилась в платье цвета фуксии на празднике и удивила своим видом поклонников.

Оказалось, Ксения стала выглядеть как младшая сестра или подруга своей мачехи Екатерины. Именинница пришла в арт-центр «Перезагрузка» вместе с возлюбленной своего отца.

Малафеевы позировали в силуэтных платьях.