Уже 19-летняя красавица: дочь Вячеслава Малафеева повзрослела и изменилось до неузнаваемости

Дочь экс-вратаря сборной России Вячеслава Малафеева встретила 19-летие в Петербурге. Примечательно, что Ксения Малафеева появилась в платье цвета фуксии на празднике и удивила своим видом поклонников.
Оказалось, Ксения стала выглядеть как младшая сестра или подруга своей мачехи Екатерины. Именинница пришла в арт-центр «Перезагрузка» вместе с возлюбленной своего отца.
Малафеевы позировали в силуэтных платьях.
«Такая взрослая у меня дочь, теперь мы можем говорить на разные темы, как подружки. Люблю тебя, родная», — написала в своем микроблоге Екатерина Малафеева.
Екатерина и Ксения Малафеевы. Фото: соцсети
Поклонники семьи Малафеевых порадовались за Ксению., так как раньше наследница спортсмена показывала свой бунтарский характер из-за потери матери. Теперь же Малафеева расцвела и подружилась с мачехой.