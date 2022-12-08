Уже 19-летняя красавица: дочь Вячеслава Малафеева повзрослела и изменилось до неузнаваемости

Ксения и Вячеслав Малафеевы

Ксения и Вячеслав Малафеевы. Фото: соцсети 

Недавно наследница футболиста отметила день рождения.

Дочь экс-вратаря сборной России Вячеслава Малафеева встретила 19-летие в Петербурге. Примечательно, что Ксения Малафеева появилась в платье цвета фуксии на празднике и удивила своим видом поклонников.

Оказалось, Ксения стала выглядеть как младшая сестра или подруга своей мачехи Екатерины. Именинница пришла в арт-центр «Перезагрузка» вместе с возлюбленной своего отца.

Малафеевы позировали в силуэтных платьях.

«Такая взрослая у меня дочь, теперь мы можем говорить на разные темы, как подружки. Люблю тебя, родная», — написала в своем микроблоге Екатерина Малафеева.

Екатерина и Ксения Малафеевы. Фото: соцсети

Поклонники семьи Малафеевых порадовались за Ксению., так как раньше наследница спортсмена показывала свой бунтарский характер из-за потери матери. Теперь же Малафеева расцвела и подружилась с мачехой.

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