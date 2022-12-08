Вот что Харламов и Асмус теперь яро делят: как выглядит роскошный четырехэтажный особняк за 100 миллионов рублей

Кристина Асмус уже давно стала известной актрисой. Звезда «Интернов» жила в браке с Гариком Харламовым и даже родила от него дочку Анастасию. Их считали гармоничной парой, но в 2020 году они неожиданно развелись. Сначала бывшие супруги избегали подробностей размолвки и даже демонстрировали дружеские отношения.
Но 8 декабря, спустя два года после развода, Асмус решила высказаться свое «фи» бывшему мужу, которые в шоу шутливо заявил, что оставил ей «обоссаный» дом. Он просто рассказал историю, как не дошел до туалета, а ко всему прочему его еще и стошнило. Актриса заявила, что никакой дом не получала. Более того, экс-муж оставил ее без денег.
Кристина Асмус с дочкой на фоне дома. Фото: соцсети звезды
Харламов прояснил ситуацию. Оказалось, что они поделили дом и каждый живет на своей половине. Юморист подчеркнул, что содержит экс-супругу и дочку. Однако Асмус снова была возмущена. она отметила, что он оплачивает лишь коммуналку. После этого Гарик лишь сказал «браво», посмеясь над ее словами.
Кристина Асмус в прихожей. Фото: соцсети звезды
Влезла в конфликт бывший супругов мама Гарика Наталья. Она отметила, что впервые за 10 лет обсуждает бывшую невестку, так как ситуация дошла до беспредела. Женщина упрекнула артистку за то, что та вынесла ссор из избы. А также она подчеркнула, что Харламов свою дочку обеспечил жильем и не в штучном количестве.
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Кристина Асмус с зале. Фото: соцсети звезды
Напомним, что четырехэтажный дом стоит около 100 миллионов рублей. Его Харламов приобрел в 2014 году. Однако лишь весной 2020 года, после шести лет ремонта, в период самоизоляции бывшие супруги смогли переехать в элитный особняк на Рублевке. После развода поговаривали, что он оставил дом Асмус, а сам стал жить в столичной квартире.
Анастасия Харламова в детской спальне. Фото: соцсети звезды
Теперь выяснилось, что бывшие супруги живут вместе и даже мама Гарика находится там. Кристина не уточнила, как ей угрожал бывший возлюбленный. Поклонники не понимают, почему она не ушла. Многие считают, что актриса не смогла расстаться с роскошью.
Отметим, что дом находится в закрытом поселке на Рублевке в 10 минутах от концертного зала «Барвиха Luxury Village» и в пяти минутах от школы «Президент», где учится дочь Гарика. Этот особняк построен на одном из самых больших участков в поселке — почти восемь соток.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Ремонт был сделан тоже за большие деньги. В особняке белоснежная кухня, мраморные полы, много сделано из дерева, гранита и позолоты. А комнаты оформлены в приятных кремовых тонах. В хале есть мягкий диван, а прихожая такая светлая, что можно ослепнуть. Весь ремонт выполнен в современном стиле.
Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды