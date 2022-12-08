Вот что Харламов и Асмус теперь яро делят: как выглядит роскошный четырехэтажный особняк за 100 миллионов рублей

Влезла в конфликт бывший супругов мама Гарика Наталья. Она отметила, что впервые за 10 лет обсуждает бывшую невестку, так как ситуация дошла до беспредела. Женщина упрекнула артистку за то, что та вынесла ссор из избы. А также она подчеркнула, что Харламов свою дочку обеспечил жильем и не в штучном количестве.

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