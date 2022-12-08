«На это можно смотреть бесконечно»: Подольская засняла двухлетнего сына Преснякова в игровом центре

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру певицы. Она продолжает выпускать новые песни. В 39 лет артистка может похвастаться стройной фигурой. При этом она родила двоих сыновей. Певица вместе с мужем Владимиром Пресняковым растит семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Недавно звезда свозила детей на море.
На этот раз Подольская решила посвятить день младшему наследнику. Если на днях она посетила вечеринку с мужем и спела с ним, то утром 8 декабря артистка отвела Ивана в игровой центр. Она поделилась трогательными кадрами, на которых мальчик играл с другим ребенком, а потом бежал эстафету.
«На это можно смотреть бесконечно», — заявила звезда.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Иван растет смышленым и спортивным, так как обогнал своего соперника. Других умилила его прическа под горшок.
«Какой он быстрый», «Сразу сообразил», «Милый такой пацан», «У вас чудесные дети», «Иван просто чудесный», — стали писать пользователи Сети.
Ивана Пресняков. Фото: соцсети звезды