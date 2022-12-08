«На это можно смотреть бесконечно»: Подольская засняла двухлетнего сына Преснякова в игровом центре

На этот раз Подольская решила посвятить день младшему наследнику. Если на днях она посетила вечеринку с мужем и спела с ним, то утром 8 декабря артистка отвела Ивана в игровой центр. Она поделилась трогательными кадрами, на которых мальчик играл с другим ребенком, а потом бежал эстафету.

«На это можно смотреть бесконечно», — заявила звезда.

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