Настоящая идиллия: Подольская в алом платье с эффектом мерцания понежилась в объятиях Преснякова на вечеринке

Недавно Наталья вернулась из отпуска. Она провела время в ОАЭ без мужа. Из-за этого появились слухи о разладе в семье. Однако пара после воссоединения в Москве сразу выступила вместе в ресторане. А 6 декабря Пресняков привел жену к своей подруге Светлане Бондарчук, с которой дружил еще в молодости, когда встречался с Кристиной Орбакайте.

Подольская для такого случая облачилась в алое платье с пайетками. Мерцающий наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Певица понежилась в объятиях мужа на вечеринке.

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