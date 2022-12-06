Настоящая идиллия: Подольская в алом платье с эффектом мерцания понежилась в объятиях Преснякова на вечеринке

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Она успела прославиться на всю страну. Певица строит отношения с Владимиром Пресняковым. Она в этом году отпраздновала 40-летие, но старается держать себя в форме. Артистка активно совмещает карьеру и материнство. Примечательно, что она растит сыновей — семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана.
Недавно Наталья вернулась из отпуска. Она провела время в ОАЭ без мужа. Из-за этого появились слухи о разладе в семье. Однако пара после воссоединения в Москве сразу выступила вместе в ресторане. А 6 декабря Пресняков привел жену к своей подруге Светлане Бондарчук, с которой дружил еще в молодости, когда встречался с Кристиной Орбакайте.
Подольская для такого случая облачилась в алое платье с пайетками. Мерцающий наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Певица понежилась в объятиях мужа на вечеринке.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды
На этот раз Светлана решила устроить у себя дома новогодние посиделки. В гости к ней пришла и певица Iowa, которая ждет ребенка. Подольская погладила ее животик. Примечательно, что она не против завести еще одного ребенка с мужем. Артистка не скрывает, что всегда хотела большую семью. Поклонники были рады видеть пару счастливой.