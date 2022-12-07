Ни капли раздора: Меган Маркл в белом платье с открытыми плечами не скрыла чувств к принцу Гарри на гала-вечере

В последние недели участились слухи о разводе принца Гарри и Маркл. Они давно вместе не появлялись на публике. Но накануне супруги посетили гала-вечер, организованный Центром по правам человека Роберта Ф. Кеннеди. Для такого случая герцогиня Сассекская предпочла облачиться в белое платье с открытыми плечами и юбкой-бутоном. Наряд дополнили лодочки.

Она не скрывала чувств к мужу. Пару даже засняли за столом с переплетенными руками. На публике они много смеялись. Рыжеволосый принц был в темно-синем костюме.

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