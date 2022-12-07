Ни капли раздора: Меган Маркл в белом платье с открытыми плечами не скрыла чувств к принцу Гарри на гала-вечере

Принц Гарри за последние два года рассорился с родными. Даже с братом принцем Уильямом теперь он почти не общается. Недавно принц Уэльский с женой Кейт Миддлтон побывал в США, но встретиться с братом не захотел. Тем временем Гарри с женой вызывали снова гнев королевской семьи, когда все же снялись для фильма Netflix.
В последние недели участились слухи о разводе принца Гарри и Маркл. Они давно вместе не появлялись на публике. Но накануне супруги посетили гала-вечер, организованный Центром по правам человека Роберта Ф. Кеннеди. Для такого случая герцогиня Сассекская предпочла облачиться в белое платье с открытыми плечами и юбкой-бутоном. Наряд дополнили лодочки.
Она не скрывала чувств к мужу. Пару даже засняли за столом с переплетенными руками. На публике они много смеялись. Рыжеволосый принц был в темно-синем костюме.
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Лук Louis Vuitton Маркл также дополнила кольцом с аквамарином, некогда принадлежавшее принцессе Диане. Агентство Associated Press стало публиковать кадры с вечера, а некоторые видео попали в Сеть из рук гостей.
«Непреходящая мечта Роберта Ф. Кеннеди о справедливом и ненасильственном мире — это гораздо больше, чем простая надежда. Это прямой вопрос, конкретный вызов, призыв к действию, проверка личного мужества и коллективного духа.
Его призыв к человечеству так же актуален сегодня, как и в 1966 году, когда он стоял перед Кейптаунским университетом, местом, которое мы посетили и которое близко к сердцу», — высказалась Меган Маркл со сцены.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: кадр из видеоролика