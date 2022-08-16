Пять лучших телепроектов с Константином Ивлевым

Какой же плодовитый этот кулинарный шоумен!
Константин Ивлев

Константин Ивлев. Фото: канал «Пятница!»

Константин Ивлев — самый популярный шеф-повар страны. К нему за советом обращаются лучшие рестораторы, у него мечтают учиться многие российские повара и любители. Совсем недавно завершился его гастрономический фестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде, а он уже готовится к новым премьерам на ТВ. О его главных проектах на «Пятнице!» — читайте в подборке от Teleprogramma.pro.

1. Адский шеф

В премьерном шоу Константин Ивлев выходит за пределы кухни. Участникам проекта предстоит готовка на острове, в лесу и горах, а также в метрополитене и даже в картинг-клубе. Кто из поваров справится с экстремальными условиями и станет лучшим поваром России.

Шоу «Адский шеф». Фото: канал «Пятница!»

Смотрите шоу «Адский шеф» с 17 августа по средам в 19:00 на канале «Пятница!»

2. Битва шефов

Вот уже два сезона «Шеф-повар всея Руси» и «Король тортов» встречаются на одном кулинарном ринге! Константин Ивлев и Ренат Агзамов набирают команды поваров, чтобы найти главный кулинарный талант страны. В каждом выпуске мы наблюдаем, как борются талант и креативность, взаимовыручка и соревновательный дух участников.

Шоу «Битва шефов». Фото: канал «Пятница!»

Смотрите третий сезон «Битвы шефов» с 22 августа по понедельникам в 19:00 на канале «Пятница!»

3. Молодые ножи

Проект, где встречаются молодые повара, чтобы показать свое мастерство. В этом шоу шеф ищет талантливых поваров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». В каждом выпуске участники проходят три испытания, а победитель получает шанс поработать с Константином Ивлевым на одной кухне.

Шоу «Молодые ножи». Фото: канал «Пятница!»

4. На ножах

Самый первый проект с Ивлевым на телеканале «Пятница!». С 2016 года шеф-повар проверил уже сотни ресторанов по всей стране, помогая им повысить уровень готовки, обслуживания и увеличить выручку. Впервые зрители телеканала познакомились со строгим, но справедливым шефом именно в этом шоу, и мы с нетерпением ждем нового сезона проекта.

Шоу «На ножах». Фото: канал «Пятница!»

5. Маша и шеф

В 2020 году на «Пятнице!» появился проект, в котором Константин Ивлев вместе с дочкой Марусей готовит простые и вкусные блюда на собственной кухне. Константин рассказывает, что они с Марусей любят готовить вместе. На сегодняшний день показан только один сезон шоу, но мы надеемся, что проект получит продолжение.

Шоу «Маша и шеф». Фото: канал «Пятница!»

Выпуски «Маша и шеф» можно посмотреть на сайте телеканала.

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