Пять лучших телепроектов с Константином Ивлевым

Константин Ивлев — самый популярный шеф-повар страны. К нему за советом обращаются лучшие рестораторы, у него мечтают учиться многие российские повара и любители. Совсем недавно завершился его гастрономический фестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде, а он уже готовится к новым премьерам на ТВ. О его главных проектах на «Пятнице!» — читайте в подборке от Teleprogramma.pro.
1. Адский шеф
В премьерном шоу Константин Ивлев выходит за пределы кухни. Участникам проекта предстоит готовка на острове, в лесу и горах, а также в метрополитене и даже в картинг-клубе. Кто из поваров справится с экстремальными условиями и станет лучшим поваром России.
Шоу «Адский шеф». Фото: канал «Пятница!»
Смотрите шоу «Адский шеф» с 17 августа по средам в 19:00 на канале «Пятница!»
2. Битва шефов
Вот уже два сезона «Шеф-повар всея Руси» и «Король тортов» встречаются на одном кулинарном ринге! Константин Ивлев и Ренат Агзамов набирают команды поваров, чтобы найти главный кулинарный талант страны. В каждом выпуске мы наблюдаем, как борются талант и креативность, взаимовыручка и соревновательный дух участников.
Шоу «Битва шефов». Фото: канал «Пятница!»
Смотрите третий сезон «Битвы шефов» с 22 августа по понедельникам в 19:00 на канале «Пятница!»
3. Молодые ножи
Проект, где встречаются молодые повара, чтобы показать свое мастерство. В этом шоу шеф ищет талантливых поваров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». В каждом выпуске участники проходят три испытания, а победитель получает шанс поработать с Константином Ивлевым на одной кухне.
Шоу «Молодые ножи». Фото: канал «Пятница!»
4. На ножах
Самый первый проект с Ивлевым на телеканале «Пятница!». С 2016 года шеф-повар проверил уже сотни ресторанов по всей стране, помогая им повысить уровень готовки, обслуживания и увеличить выручку. Впервые зрители телеканала познакомились со строгим, но справедливым шефом именно в этом шоу, и мы с нетерпением ждем нового сезона проекта.
Шоу «На ножах». Фото: канал «Пятница!»
5. Маша и шеф
В 2020 году на «Пятнице!» появился проект, в котором Константин Ивлев вместе с дочкой Марусей готовит простые и вкусные блюда на собственной кухне. Константин рассказывает, что они с Марусей любят готовить вместе. На сегодняшний день показан только один сезон шоу, но мы надеемся, что проект получит продолжение.
Шоу «Маша и шеф». Фото: канал «Пятница!»
Выпуски «Маша и шеф» можно посмотреть на сайте телеканала.