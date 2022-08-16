Пять лучших телепроектов с Константином Ивлевым

Константин Ивлев — самый популярный шеф-повар страны. К нему за советом обращаются лучшие рестораторы, у него мечтают учиться многие российские повара и любители. Совсем недавно завершился его гастрономический фестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде, а он уже готовится к новым премьерам на ТВ. О его главных проектах на «Пятнице!» — читайте в подборке от Teleprogramma.pro.

1. Адский шеф

В премьерном шоу Константин Ивлев выходит за пределы кухни. Участникам проекта предстоит готовка на острове, в лесу и горах, а также в метрополитене и даже в картинг-клубе. Кто из поваров справится с экстремальными условиями и станет лучшим поваром России.