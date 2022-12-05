Козырнула фигурой: Марина Юдашкина в джинсах и футболке отметила день рождения с мужем и близкими

Валентин Юдашкин является одним из самых известных модельеров в России. Многие артисты выступают в наряд его бренда. Эксклюзивные костюмы он не раз шил для Аллы Пугачевой. Примечательно, что обычно маэстро выходит в свет с женой Мариной Юдашкиной. Она уже больше 30 лет является его главной опорой и поддержкой.
На этот раз Марина нарядила елку к началу зимы, а 2 декабря она отпраздновала свой день рождения. Жена модельера не стала устраивать грандиозного праздника. Она обычно всегда звала в гости Аллу Пугачеву. Но в этом году певица уехала в Израиль, поэтому пропустила праздник.
Однако Юдашкина собрала других гостей за праздничным столом. Она облачилась в серебристую футболку и джинсы, подчеркнув свою стройность. Мэстро также был в домашнем спортивном костюме.
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Марина и Валентин Юдашкины. Фото: соцсети звезды
«День рождения продолжается! Наши друзья поздравили и подарили корзинку с клубникой, так по-весеннему, как из сказки «12 месяцев»! Спасибо», — написала именинница.
Поклонники восхитились тем, как Марина выглядит в 64 года. Многие отметили, что она только хорошеет.
«Рады видеть нашего Маэстро улыбающимся, а вас — счастливой», «Как здорово, что вы такие простые и по-домашнему все, нет этого ужасного пафоса и показухи на публику», «Вот это стройняшка», — стали писать подписчики.