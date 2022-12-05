Козырнула фигурой: Марина Юдашкина в джинсах и футболке отметила день рождения с мужем и близкими

На этот раз Марина нарядила елку к началу зимы, а 2 декабря она отпраздновала свой день рождения. Жена модельера не стала устраивать грандиозного праздника. Она обычно всегда звала в гости Аллу Пугачеву. Но в этом году певица уехала в Израиль, поэтому пропустила праздник.

Однако Юдашкина собрала других гостей за праздничным столом. Она облачилась в серебристую футболку и джинсы, подчеркнув свою стройность. Мэстро также был в домашнем спортивном костюме.

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