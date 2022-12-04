Опубликован полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение» от Netflix (видео)

Несколько месяцев назад стало известно, что в четвертом сезоне «Ведьмака» Генри Кавилла в роли Геральта заменит другой актер - Лиам Хемсворт, знакомый зрителю по фильмам франшизы «Голодные игры».

Многие фанаты были очень расстроены этой новостью и даже заявили, что не будут смотреть сериал без Кавилла.