Опубликован полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение» от Netflix (видео)

Стриминговый сервис Netflix на радость поклонников вселенной «Ведьмака» опубликовал новый трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение» - четырехсерийного приквела истории Геральта.
Трейлер объясняет, что описываемые события происходят за 1200 лет до того, что мы видели в основном сериале.
«История о семи незнакомцах, объединившихся для борьбы с непобедимой империей. Хотя они происходят из враждующих кланов, Эйле и Фьялл должны научиться доверять друг другу, если у них есть надежда возглавить эту банду изгоев в их стремлении свергнуть угнетателей континента. Но когда открываются врата в другие миры и жаждущий власти мудрец высвобождает новое оружие, Семеро понимают, что они должны сотворить чудище, чтобы победить одного…» - говорится в аннотации от Netflix.
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Несколько месяцев назад стало известно, что в четвертом сезоне «Ведьмака» Генри Кавилла в роли Геральта заменит другой актер - Лиам Хемсворт, знакомый зрителю по фильмам франшизы «Голодные игры».
Многие фанаты были очень расстроены этой новостью и даже заявили, что не будут смотреть сериал без Кавилла.