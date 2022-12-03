Дима Билан пришел в одиночестве, а Александр Ревва – в компании полураздетых красоток: как прошла «Песня года»

Дима Билан

Дима Билан. Фото: Global Look Press

3 декабря во дворце «Мегаспорт» прошла запись ежегодного праздничного концерта «Песня года», на котором собрались самые популярные артисты. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro побывал на месте событий.

До Нового года остается меньше месяца, поэтому стартовали не только съемки праздничных шоу, но и торжественных концертов. Уже по-традиции начинается декабрь со съемок «Песни года». В этом году концерт стартовал во дворце «Мегаспорт», а его ведущими стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, которая выбрала смелое платье со стразами.

Певица Валерия тоже выбрала яркий наряд. Она щегольнула в платье с перьями в цвете электрик. Артистка рассказала о своих новогодних традициях.

«Где работа застанет, там и наш Новый год. На Новый год готовлю оливье. Следующий год юбилейный. Будет большое шоу», – поделилась звезда.

А вот Дима Билан был немногословным. Он предстал в яркой алой куртке и желтых брюках. Певец был без компании.

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Дима Билан. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

А Полина Гагарина, как всегда, блистала в миниатюрном платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Она продолжает утаивать, поменялось ли что-то в ее личной жизни после развода со вторым мужем. Александр Ревва на ковровую дорожку пришел не с женой, а с целой толпой полураздетых красотой. Он приготовился зажигать на сцене. 

Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Не мог пропустить такое событие Филипп Киркоров. Она сменил несколько образов и снова был в центре внимания. Певец в алых ботинках со стразами не мог остаться незамеченным. Он тоже был со своей подтанцовкой из высоких красоток. SHAMAN в этом году купается во внимании.

Он получил заветную награду и раскрыл секрет прически. Певец сам стрижет свои дреды, а вот закручивает причудливые пряди ему профессиональный парикмахер. 

«У меня есть хорошая Традиция. Иногда после концерта люди ждут меня у служебного входа. И мы с ними поем песни. Вообще, я благодарен очень своим слушателям», – отметил артист.

Также среди участников концерта отметились: Клава Кока, Лев Лещенко, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков и другие знаменитости.

SHAMAN. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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