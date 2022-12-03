Дима Билан пришел в одиночестве, а Александр Ревва – в компании полураздетых красоток: как прошла «Песня года»

Певица Валерия тоже выбрала яркий наряд. Она щегольнула в платье с перьями в цвете электрик. Артистка рассказала о своих новогодних традициях.

«Где работа застанет, там и наш Новый год. На Новый год готовлю оливье. Следующий год юбилейный. Будет большое шоу», – поделилась звезда.

А вот Дима Билан был немногословным. Он предстал в яркой алой куртке и желтых брюках. Певец был без компании.

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