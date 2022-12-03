Дима Билан пришел в одиночестве, а Александр Ревва – в компании полураздетых красоток: как прошла «Песня года»

До Нового года остается меньше месяца, поэтому стартовали не только съемки праздничных шоу, но и торжественных концертов. Уже по-традиции начинается декабрь со съемок «Песни года». В этом году концерт стартовал во дворце «Мегаспорт», а его ведущими стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, которая выбрала смелое платье со стразами.
Певица Валерия тоже выбрала яркий наряд. Она щегольнула в платье с перьями в цвете электрик. Артистка рассказала о своих новогодних традициях.
«Где работа застанет, там и наш Новый год. На Новый год готовлю оливье. Следующий год юбилейный. Будет большое шоу», – поделилась звезда.
А вот Дима Билан был немногословным. Он предстал в яркой алой куртке и желтых брюках. Певец был без компании.
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Дима Билан. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А Полина Гагарина, как всегда, блистала в миниатюрном платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Она продолжает утаивать, поменялось ли что-то в ее личной жизни после развода со вторым мужем. Александр Ревва на ковровую дорожку пришел не с женой, а с целой толпой полураздетых красотой. Он приготовился зажигать на сцене.
Александр Ревва. Фото: Global Look Press
Не мог пропустить такое событие Филипп Киркоров. Она сменил несколько образов и снова был в центре внимания. Певец в алых ботинках со стразами не мог остаться незамеченным. Он тоже был со своей подтанцовкой из высоких красоток. SHAMAN в этом году купается во внимании.
Он получил заветную награду и раскрыл секрет прически. Певец сам стрижет свои дреды, а вот закручивает причудливые пряди ему профессиональный парикмахер.
«У меня есть хорошая Традиция. Иногда после концерта люди ждут меня у служебного входа. И мы с ними поем песни. Вообще, я благодарен очень своим слушателям», – отметил артист.
Также среди участников концерта отметились: Клава Кока, Лев Лещенко, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков и другие знаменитости.
SHAMAN. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro