«Лучше под моим присмотром, чем никогда»: Киркоров признался, что его дочка и сын переживают первые влюбленности

3 декабря Киркоров появился на «Песне года». Он решил прояснить ситуацию с подарками и поведал, как прошел день рождения Аллы-Виктории. Певец считает, что в СМИ неправильно поняли ее наследницу, так как подарок брата ей понравился.

«Все живы, здоровы. Мартин подарил сестре маски. Она была в восторге! Она не ожидала, поэтому такая реакция», – заверил артист, передал корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

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