«Лучше под моим присмотром, чем никогда»: Киркоров признался, что его дочка и сын переживают первые влюбленности

Филипп Киркоров с детьми

Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети звезды

Певец рассказал о том, что происходит в жизни его родных на «Песне года».

Филипп Киркоров давно стал легендарным исполнителем. Он продолжает давать гастроли не пропускает громких мероприятий. При этом артист заботиться о своих детях. На днях 11-летие отметила его дочка Алла-Виктория. С утра она получила подарки от папы, дедушки и брата Мартина. Однако если серьги Louis Vuitton ей понравились, то брата она одарила суровым взглядом, увидев уходовые маски.

3 декабря Киркоров появился на «Песне года». Он решил прояснить ситуацию с подарками и поведал, как прошел день рождения Аллы-Виктории. Певец считает, что в СМИ неправильно поняли ее наследницу, так как подарок брата ей понравился.

«Все живы, здоровы. Мартин подарил сестре маски. Она была в восторге! Она не ожидала, поэтому такая реакция», – заверил артист, передал корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

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Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Также он ответил на вопрос, который многих волнует. По словам Киркорова, его отец Бедрос хорошо себя чувствует в свои 90 лет. Певец неожиданно признался, что его дети пока не пишут письма Деду Морозу, но сами переживают первые влюбленности. 

«Рано еще. Но им уже девочки и мальчики пишут влюбленные. Лучше уж под моим присмотром, чем никогда», – заявил артист. 

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